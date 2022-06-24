«Южный парк» на скорости: МТС обеспечила гигабитным интернетом еще четыре новостройки Иркутска

МТС сообщает о расширении фиксированной сети в Иркутске. Домашние цифровые сервисы стали доступны для жителей еще четырех жилых комплексов города, где проживает около трех тысяч семей.

Во втором квартале 2022 года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки в поселке Маркова, предместье Марата, в Правобережном округе и Ленинском районе Иркутска. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и цифровому телевидению от МТС получили жители квартала «Южный парк», жилых комплексов «Витязь», «Март», «Сарафановский», а также многоквартирные дома в районе ИВВАИУ.

Скорость интернета позволяет жителям новостроек просматривать и скачивать «тяжёлый» контент сразу на нескольких устройствах даже в период пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи МТС позволяет смотреть видео высокого разрешения, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов.

С начала года гигабитный интернет от МТС стал доступен почти десяти тысячам семей, а в целом сверхскоростные интернет-сети построены почти для 95 тысяч квартир Иркутска.

«Покрытие сетью сверхскоростного фиксированного интернета и цифрового ТВ в многоквартирных домах Иркутска постоянно увеличивается. Мы обновляем существующие интернет-сети до скорости 1 Гбит/с, и подключаем ее в новых домах. В большинстве семей сейчас пользуются двумя-тремя и более гаджетами, подключёнными к интернету, поэтому такая высокая скорость просто необходима для комфортного пользования. Вместе с цифровыми сервисами новоселы могут и экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединив домашние сервисы и мобильную связь в «пакеты». Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры новых микрорайонов Иркутска, в ближайшее время планируем запустить сеть в ЖК «Современник»», – рассказал директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, находится ли многоквартирный дом в проводной сети МТС, и сделать заявку на подключение жители Иркутска могут на сайте.