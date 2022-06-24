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Банки массово отказываются от открытия валютных счетов

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Ряд крупных российских банков на время перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро, узнали «Известия».

Пока от таких продуктов отказались в Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, «Открытии» и «Тинькофф». Трудности в работе с инвалютой испытывают и крупные брокеры — «Финам» и «Фридом». Происходящее связано с тем, что банки не могут куда-либо вложить доллары и евро из-за возросшего риска заморозки средств, пояснили «Известиям» эксперты.

Специалисты рекомендовали в качестве альтернативных валют для сбережений юани или гонконгский доллар, а также посоветовали присмотреться к покупке золота.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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