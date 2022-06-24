«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ 

23 июня 2022 года крупнейшее российское агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на развивающийся.

Агентство высоко оценивает рыночные и конкурентные позиции компании. «Клиентская база второй год подряд демонстрирует существенный прирост. На 31 декабря 2021 года количество клиентов, получающих брокерское обслуживание, составило 147,8 тыс., увеличившись в полтора раза по сравнению со значением на конец 2020 года. Количество активных клиентов, по данным компании, превышает 75 тыс., причем большинство из них торгует не на Московской бирже, а на иных площадках, в частности на СПБ Бирже», — отмечается в пресс-релизе.

По мнению аналитиков агентства, рост клиентской базы позитивно отразился на операционных доходах брокера. Диверсификация клиентской базы сохраняется на высоком уровне.

Эксперты агентства отмечают оптимальный уровень качества активов и их хорошую диверсификацию. По состоянию на 31 декабря 2021 года на активы по сделкам репо приходится 24% от общего объема, на акции — 15%, на облигации — 13%, на денежные средства и их эквиваленты (представлены преимущественно средствами в клиринговых организациях и у вышестоящих брокеров) и вложения в ПИФы — по 10%.

Показатели балансовой ликвидности также оцениваются как высокие, поскольку краткосрочные обязательства эмитента представлены преимущественно остатками средств клиентов. При этом компания имеет два облигационных выпуска в обращении, последний из которых (на $34 млн) был эмитирован в ноябре 2021 года.

«Оценивая бизнес-риски, мы отмечаем высокий уровень информационной прозрачности и риск-менеджмента. Помимо обязательных к публикации данных, включая ежеквартальную отчетность и информацию о существенных фактах, компания размещает на корпоративном сайте ссылку на отчетность холдинга, который консолидирует деятельность рейтингуемого юрлица. Данные о крупнейших конечных собственниках компании и холдинга раскрыты в его консолидированной отчетности и отчетах эмитента», — подчеркивается в пресс-релизе агентства.

Развивающийся прогноз по рейтингу связан с возможной разнонаправленной динамикой финансовых показателей компании после завершения выхода ИК «Фридом Финанс» из Freedom Holding Corp. и смены модели бизнеса.

За квартал, завершившийся 31 марта 2022 года, ИК «Фридом Финанс» нарастила объем активов с 70,2 млрд до 70,7 млрд руб. По итогам 2021 года компания заработала комиссионный доход и чистую прибыль в размере 4,8 млрд и 303 млн руб. соответственно.

ИК «Фридом Финанс» — российская брокерская компания с региональным охватом от Владивостока до Калининграда (43 офиса). ИК «Фридом Финанс» входит в топ-10 крупнейших операторов Московской биржи, по состоянию на 31 марта 2022 года клиентская база составляет 163 тыс. счетов.