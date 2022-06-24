«Действующие инвестпроекты продолжим, готовы участвовать в новых» – Михаил Хардиков, En+Group

Несмотря на новые экономические условия и санкции, En+Group не планирует пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике. Хотя в компании и отмечают рост неплатежей среди потребителей, но считают его уровень не критичным. Компания намерена продолжить все действующие инвестпроекты, а также участвовать в новых. Об этом глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков рассказал федеральным информационным агентствам. SIA.RU записал ключевые цитаты.

«Бизнес-план не меняли и менять не будем»

Экономика России находится под влиянием беспрецедентных санкций. Тем не менее, En+Group не видит оснований пересматривать бизнес-план на 2022 год в энергетике. Компания работает стабильно, с 1 марта зарплату сотрудникам повысили на 10%, чего ранее не было предусмотрено, сообщил РИА Новости Михаил Хардиков.

– В этом году мы бизнес-план не меняли и не меняем… Все программы по надежности, по ремонту основного оборудования, подготовке к зиме, строительству новых центров питания, реализации инвестиций – мы ничего не остановили и не планируем останавливать в этом году, – подчеркнул Михаил Хардиков.

Напомним, что по итогам 2021 года выручка компании по МСФО от реализации электроэнергии выросла на 15,1% до 1,45 миллиарда долларов.

«Все инвестпроекты продолжим»

Не планирует En+Group и отказываться от намеченных инвестиционных планов. Так, компания планирует участвовать в новом отборе генерации для БАМа и Транссиба в Бодайбинском районе Иркутской области, если сочтет условия конкурса выполнимыми, заявил РИА Новости Михаил Хардиков.

Компания не видит особенных проблем с реализацией проектов по программе модернизации тепловых электростанций (КОММод). По словам главы энергетиского бизнеса En+Group, в компании достаточно аварийного, страхового запаса и понимания, через каких поставщиков можно получить альтернативы. Более того, компания рассматривает строительство четырех новых ГЭС в Сибири – Нижнебогучанской, Тельмамской, Крапивинской и Мотыгинской. Две первые уже прошли стадию разработки пред ТЭО.

– Все проекты нового строительства по ГЭС мы продолжаем с разной степенью интенсивности… Считаем, что правильно будет разработать программу государственной поддержки для понимания механизма возврата инвестиций для нового строительства, и мы однозначно готовы участвовать и продолжать эти проекты – и Крапивинскую ГЭС, и Нижнебогучанскую ГЭС, и Мотыгинскую, и Тельмамскую ГЭС. Мы хотели бы верить, что эти станции попадут в перечень проектов по господдержке, – подчеркнул Михаил Хардиков.

«С оборудованием проблем нет»

Несмотря на санкционное давление, En+ Group не испытывает проблем с нехваткой оборудования и комплектующих, так как основное энергооборудование российского производства, сообщил ТАСС Михаил Хардиков. Он также добавил, что еще семь-восемь лет назад En+ Group начала активно работать с поставщиками из Китая, провела аккредитацию заводов с высоким уровнем качества. При этом цены таких производителей ниже, чем у западных аналогов, отметил он.

– Вся структура оборудования на наших объектах исторически в целом не зависит от зарубежных поставок, только по некоторым точечным позициям. Если мы говорим про ГЭС, то оборудование на них российского производства, поэтому проблем с поставками нет. На наших тепловых станциях газовых турбин иностранного производства нет, поэтому проблем в этой сфере тоже в основном не ощущаются. Исключением являются комплектующие для АСУ ТП, насосы. Но по этим позициям решения есть, работаем штатно, – сказал он.

«Рост неплатежей есть, но ситуация некритичная»

В настоящее время энергетики фиксируют рост неплатежей на оптовом и розничном энергорынках, сообщил ТАСС Михаил Хардиков.

– Наблюдается рост неплатежей на оптовом рынке, также он есть по некоторым категориям потребителей и на розничном рынке. В рознице – это предприятия малого бизнеса и ЖКХ. Но пока ситуация некритичная, – сказал он.

Он добавил, что есть сложности с неоплатой у категории неотключаемых потребителей. В настоящее время существует механизм, согласно которому субъект федерации определяет перечень неотключаемых потребителей, однако затем такие потребители «начинают копить многомиллиардные долги». По мнению Михаила Хардикова, механизм должен обеспечивать гарантии регионального бюджета за оплату таких потребителей, но он, к сожалению, пока не заработал.

«Переговоры о продаже угольных активов не ведём»

En+ Group на данный момент не ведет переговоры о продаже своих угольных ТЭС, сообщил «Интерфаксу» глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

– Мы занимаемся развитием этих предприятий, нашего теплового бизнеса. Сейчас каких-то активных намерений и обсуждений стратегической опции, связанной с продажей не ведется, – сказал он.

Он также добавил, что компания сохраняет намерения по переводу на газ угольных ТЭС в рамках комплексного вопроса газификации Красноярского края, Иркутской области. Компания провела предварительную оценку проектов, но точные цифры стоимости перевода ТЭС на газ будут известны после понимания сроков газификации регионов.

"Эн+ Груп" (En+ Group) – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").