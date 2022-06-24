Банк России продлевает действие послабления по лимитам открытых валютных позиций

Решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП)», – говорится в сообщении.

При этом банкам необходимо формировать и реализовывать планы по выходу из послабления. Одновременно банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля 2022 года при несоблюдении лимитов на указанную дату.