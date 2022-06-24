Расходы на аренду жилья обманутыми дольщиками предложил компенсировать первый зампред губернатора Приангарья

На момент работы в долгостроях владельцы вынуждены съезжать из квартир. Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов предложил учитывать эти затраты.

«Сейчас начать достраивать проблемный объект можно только после того, как все жилые и нежилые помещения будут освобождены. Предлагается предусмотреть условия, размер и порядок предоставления денежной компенсации расходов по найму жилья дольщикам, которые выехали из долгостроя на время окончания его строительства», – говорит он.

На обсуждение были вынесены и другие инициативы, например, заменить денежные компенсации на жилищные сертификаты.

Еще одно предложение связано с восстановлением прав граждан, купивших нежилые помещения. Сейчас они могут получить компенсацию только в том случае, если площадь помещения не больше 7 кв. м. Предлагается убрать это ограничение, чтобы дольщики могли вернуть все вложенные средства.

Напомним, на начало января текущего года в Иркутской области было 18 проблемных объектов, сейчас их количество сократилось до 13. По девяти производятся выплаты компенсаций, четыре дома достраиваются.