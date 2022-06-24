Выдача микрозаймов почти вернулась к уровню февраля

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в мае 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,38 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в мае почти вернулась к уровню «досанкционного» февраля, по сравнению с которым сократилась на 1,8% (в феврале 2022 г. – 2,42 млн ед.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество предоставленных гражданам займов «до зарплаты», напротив, выросло на 15,8% (в апреле 2022 года – 2,05 млн ед.). При этом данный рост был отмечен впервые после пяти месяцев непрерывного сокращения выдачи. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,9% (в мае 2021 года – 2,20 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в мае 2022 года было выдано в:

Москве (128,7 тыс. ед.),

Московской обл. (112,7 тыс. ед.),

Краснодарском крае (97,6 тыс. ед.),

Свердловской обл. (88,0 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (84,9 тыс. ед.).

По сравнению с февралем в мае в большинстве регионов страны было отмечено сокращение выдачи микрозаймов. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Волгоградская обл. (-10,4%),

Ставропольский край (-8,4%),

Омская обл. (-8,0%),

Республика Саха (Якутия) (-7,9%),

Ростовская обл. (-7,7%).

Показатель увеличился в:

Архангельской обл. (+11,1%),

Белгородской обл. (+5,0%),

Кемеровской обл. (+2,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 2,9% и 0,7% соответственно.

«После пяти месяцев постоянного сокращения, в мае был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом апрельский спад фактически был отыгран, однако уровней февраля-марта выдача займов «до зарплаты» пока не достигла. Обращает внимание, что аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где майские выдачи показали рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы. Но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения».