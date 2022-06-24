По инициативе губернатора Иркутской области на льготное кредитование бизнеса региона дополнительно направят 150 млн рублей

Фонд развития промышленности и Фонд микрокредитования Иркутской области докапитализируют. Каждая из организаций поддержки бизнеса региона дополнительно получит по 75 млн рублей, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Докапитализация на общую сумму 150 млн рублей произошла в рамках корректировки областного бюджета на 2022 год и плановый период-2023-2024. На днях депутаты Законодательного Собрания в окончательном чтении приняли документ, внесенный в региональный парламент губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

– Развитие промышленности, поддержка бизнеса – сегодня эти задачи являются одними из приоритетных. На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин в числе ключевых принципов развития страны обозначил достижение настоящего технологического суверенитета. Мы должны планомерно идти к поставленной цели и предпринимать необходимые для этого шаги, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, Фонд развития промышленности и Фонд микрокредитования региона как раз работают с двумя очень важными категориями бизнеса – промышленными, а также микро – и малыми предприятиями.

– Эти институты развития дают доступ предпринимателям к «дешевым» займам. Бизнес региона все чаще обращается за поддержкой, количество заемщиков заметно возросло. Принятое губернатором решение о докапитализации фондов позволит оказать содействие еще целому ряду предприятий, которые, в свою очередь, смогут модернизировать оборудование, увеличить объемы производства, выйти на новые рынки сбыта, – сказала Наталья Гершун.

В связи с докапитализацией Фонд микрокредитования региона уже подготовил две новые программы – займы до 5 млн рублей под 4% годовых для предпринимателей в сфере информационных технологий и под 3% годовых для победителей конкурса «Предпринимательский прорыв года» Центра «Мой бизнес».

Напомним, Фонд микрокредитования и Фонд развития промышленности Иркутской области были созданы Правительством региона для поддержки местного бизнеса. На данный момент ФМК предлагает 26 финансовых продуктов по ставке от 2 до 11% годовых. ФРП выдает займы под 1-3% годовых в рамках четырех программ совместно с федеральным Фондом, реализует четыре региональные программы кредитования и три компенсационные.