30-летний Владислав Куркутов из Боханского района погиб во время спецоперации на Украине

Администрация Боханского района Иркутской области сообщила, что уроженец населенного пункта Тараса – 30-летний Владислав Куркутов – погиб во время спецоперации на Украине.

Молодой человек вырос в Приангарье, окончил Тарасинскую школу, участвовал во всех местных соревнованиях. После 9 класса поступил в педколледж в городе Улан - Удэ. Женился, родился сын Артем.

После – Владислав Куркутов отслужил срочную службу в армии. Через некоторое время заключил контракт. Молодой человек погиб при исполнении долга, награжден Орденом мужества посмертно.