Закрытую из-за пожаров и медведей Кругобайкальскую железную дорогу вновь разрешили посещать

Маршруты на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области, которые ранее были закрыты из-за лесных пожаров и медведей, вновь разрешили посещать туристам, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Выходы медведей на железнодорожное полотно и к урезу воды фактически прекратились. Класс пожарной опасности на соответствующих участках Прибайкальского национального парка позволяет посетителям находиться на особо охраняемой природной территории безопасно при соблюдении правил посещения», – говорится в сообщении.

При этом специалисты продолжают следить за мысами Толстый и Половинный: там вероятность появления медведей в местах присутствия людей сохраняется, поэтому посетителям рекомендуется проходить эти локации в дневное время в составе групп и не останавливаться там на ночлег.

Всем желающим установить палатки на маршрутах КБЖД специалисты рекомендуют делать это в пределах туристических баз и населенных пунктов, а также не оставлять после себя на маршрутах мусор и пищевые отходы – они привлекают хищников.