Инженер-энергетик из Иркутска выиграл 1,7 млн рублей в лотерею

Александр Варзин, который работает инженером-электриком, из Иркутска выиграл в лотерею 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

«Выигранные деньги мужчина потратит на покрытие ипотеки. По словам Александра, это будет праздник для всей семьи. На оставшиеся средства победитель отправится в путешествие на юг, о котором давно мечтал», – говорится в сообщении.

Мужчина участвует в розыгрышах раз в несколько лет. Свое везение житель Сибири объясняет хорошей интуицией.

Александр Варзин работает в компании по бурению нефтяных и газовых скважин. Иркутянин занимается наладкой энергоустановок в тайге, куда их доставляют самолетом.