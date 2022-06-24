Шесть рублей? Депутат Аксаков заявил, что доллар может стать никому не нужным

Депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков Аксаков заявил, что доллар может стать никому не нужным из-за американской политики. Отвечая на вопрос о том, может ли курс доллара опуститься до шести рублей, он заявил, что "ничто не вечно на земле", передаёт РИА Новости.

– Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций, мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта, – заявил Аксаков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.

С февральских максимумов – 120-130 руб./$ – доллар упал в два раза. В пятницу на Мосбирже доллар торгуется на уровне 53 руб., евро – 55 руб.

Эксперты называют две причины укрепления рубля. Это высокие цены на энергоносители, что определяет некий избыток предложения валюты и профицит торговли России с внешним миром. Второй фактор – это сохраняющиеся валютные ограничения и ожидания санкционного давления со стороны развитых стран по отношению к российским капиталам. Это снижает интерес к валюте, как к средству сбережения, так и средству транзакций.