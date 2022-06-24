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Компания Nike объявила о полном уходе с российского рынка

Американская компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, объявила о полном уходе с российского рынка – соответствующее сообщение появилось на официальном сайте организации.

«Компания Nike inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте текущего года компания перестала поставлять продукцию в Россию, однако решение о закрытии офлайн-магазинов ранее не принималось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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