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Началось? Тинькофф ввел комиссию за хранение валюты на брокерском счете

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Брокер Тинькофф Инвестиции сообщил, что с 4 июля вводит плату за хранение иностранных валют на брокерских счетах, а также индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

За хранение сумм, превышающих 10 тыс. долларов США, евро или британских фунтов, будет взыматься 0,033% в день или 1% в месяц. Кроме того, с 23 июня Тинькофф Банк изменил условия по обслуживанию карточных счетов физических лиц в долларах США, евро и фунтах стерлингов. Теперь с сумм, превышающих 1000 единиц таких валют, взымается комиссия 1% в месяц.

Ранее Сбер не исключал введения отрицательных ставок по валютным вкладам уже в следующем году. По мнению экспертов, скоро заградительные комиссии при работе с валютой российские банки будут вводить в массовом порядке. Во-первых, банки получили указание девалютизировать свои балансы, a во-вторых, выдавать то доллары практически некому.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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