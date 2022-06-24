Лесхоз Иркутской области задолжал работникам 3,8 млн рублей по зарплатам

Один из филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», расположенный в Чунском районе, задолжал 3,8 млн рублей работникам по зарплатам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Долг образовался перед 120 людьми. «Это послужило основанием для принятия комплекса мер – прокуратурой директору ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, а также проведен выездной личный прием в филиале регионального лесхоза», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками был погашен в полном объеме.