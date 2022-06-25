Иркутск и Ангарск оказались лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидерами по заболеваемости по итогам минувшего дня стали Иркутск и Ангарск, где выявили 14 и 7 новых случаев соответственно.

Всего в области заболели за сутки 44 человека, выздоровели – 38. Скончались двое. В больницах с ковидом находятся 219 человек – это на 26 меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии в регионе выявлено, по официальным подсчетам, 295,7 тысячи заболевших.