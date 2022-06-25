Новости

Иркутск и Ангарск оказались лидерами по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидерами по заболеваемости по итогам минувшего дня стали Иркутск и Ангарск, где выявили 14 и 7 новых случаев соответственно.

Всего в области заболели за сутки 44 человека, выздоровели – 38. Скончались двое. В больницах с ковидом находятся 219 человек – это на 26 меньше, чем днем ранее.

С начала пандемии в регионе выявлено, по официальным подсчетам, 295,7 тысячи заболевших.

Читайте также:

63 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
24 июня 2022
Байден призвал готовиться к новой пандемии
22 июня 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (5148)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании