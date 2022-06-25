Мангалы и барбекю запретят размещать внутри новых зданий общепита в России

Барбекю и мангалы нельзя будет размещать внутри новых зданий общепита и торговли, для них должны быть предусмотрены специальные места, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МЧС России.

«Оборудование для приготовления пищи на открытом огне (мангалы, барбекю и т. п.) следует размещать, как правило, за пределами здания у наружных стен, выполненных (включая свесы кровли) из материалов группы горючести не ниже Г1 (слабогорючие) или облицованных указанными материалами на расстоянии не менее 3 м от оборудования», – говорится в документе.

В нем также указано, что расстояние от оборудования до ближайших оконных и дверных проемов (за исключением проемов с противопожарным заполнением) должно составлять не менее 3 м. Внутри зданий оборудование для готовки на открытом огне должно быть только на кухне и отделено противопожарными перегородками.

Кроме того, пол, стены и потолки должны быть сооружены также из огнеупорных материалов. Дым необходимо удалять вытяжкой с зонтом из негорючих материалов. Данные изменения относятся к новым зданиям и вступают в силу 1 декабря 2022 года.