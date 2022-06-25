Греция приостановила прием заявлений на визы у граждан России

Греция заявила о временной приостановке приема заявлений на визы у граждан Российской Федерации, следует из данных на сайте визового центра Греции.

«По техническим причинам Генеральное Консульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что заявители, имеющие запись в визовые центры, начиная с 27июня могут перенести свою запись на более поздний период.

Несмотря на приостановку приема заявлений, все визовые центры буду открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасной страной для российских туристов, поскольку там зафиксированы случаи нападения на граждан России, также счета наших соотечественников в стране блокируют по национальному признаку.