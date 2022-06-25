Сумму льготного займа на благоустройство домов для сельчан увеличили с 250 до 500 тыс. рублей

Правительство России увеличило сумму льготного займа на благоустройство домов для жителей сельских территорий в регионах с 250 до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Заем выдается на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. Ставка по кредиту не превышает 5%.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области не участвуют в программе. Для жителей Ленинградской области и регионов ДФО размер займа увеличен с 300 до 700 тысяч рублей.