Дерипаска предложил убрать расположенный у здания правительства РФ памятник Столыпину

Российский предприниматель Олег Дерипаска предложил перенести памятник государственному деятелю Российской империи Петру Столыпину, который расположен у здания правительства Российской Федерации на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской.

«Памятник бы нужно переставить, раз в этом Правительстве проблемы Сибири и Дальнего Востока сейчас никто решать не хочет», – написал он у себя в соцсетях.

Напомним, ранее основатель ГК «РУСАЛ», чьи заводы располагаются в Иркутской области, во время дискуссии на Столыпинском форуме подверг острой критике политику Центробанка, а также призвал правительство страны «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов. Он привел в качестве достойного примера реформы Петра Столыпина, которые помогли, по его словам, навести порядок и создать целый класс инициативных людей. Более того, отметил Олег Дерипаска, нововведения госдеятеля позволили поднять Сибирь на новый уровень. Предприниматель призвал обратить на реформы внимание.