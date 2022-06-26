Пьяный судебный пристав в Приангарье наехал на инспектора ДПС и прокатил его на капоте иномарки

Мужчине, который работает судебным приставом-исполнителем, предъявлено обвинение в преступлении – он в нетрезвом состоянии сел за руль машины, наехал на инспектора ДПС и прокатил его на капоте, инцидент произошел в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 19 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у магазина в поселке Усть-Ордынский происходит драка между мужчинами. На место выехал участковый и экипаж ОГИБДД, здесь инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением водителя с признаками опьянения.

При эвакуации автомобиля на арестплощадку мужчина проследовал к машине, завел ее, и, начав движение, попытался скрыться, при этом наехал на инспектора ДПС и провез его на капоте автомобиля несколько метров, делая резкие маневры. После – инспектор упал и получил травмы.

Обвиняемого удалось задержать на ул. Кирова в поселке Усть-Ордынский. В отношении правонарушителя была применена физическая сила и спецсредства, после чего его доставили в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Мужчина находится под арестом, расследование продолжается.