Средняя стоимость загородных домов в России за последний год рекордно выросла на 23%

Эксперты федеральной компании «Этажи», подсчитали, что средняя цена загородных домов в России за последний год рекордно выросла на 23%, сообщают «Известия».

«Рост стоимости строительных материалов последние пару лет, относительно высокая динамика роста цен на городские квартиры, активный выкуп наиболее доступных вариантов, в том числе тех, которые были построены 3–5 лет назад и имеют более низкую себестоимость, привели к тому, что загородное жилье за прошедший год рекордно поднялось в цене на 23%. При этом в части городов среднюю цену объектов сдерживает появление домов меньшей площади 50-65 кв. м, что позволяет снизить конечную стоимость приобретаемого дома», – сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

На первом месте в рейтинге самого подорожавшего загородного жилья оказался Краснодар, где цена загородных домов по сравнению с маем прошлого года выросла на 30,2%: это объясняется бумом спроса на недвижимость в Краснодарском крае и резко выросшей ценой недвижимости на Черноморском побережье.

На втором месте – Москва и Ростов-на-Дону с ростом средней стоимости загородных домов за аналогичный период на уровне 30,1%. На третьем – Новосибирск, где загородные дома подорожали на 29,6%. На четвертом – Тюмень с ростом стоимости частных домов – 28,5%. На пятом – Самара, где загородные дома выросли в цене на 27,8%.

«В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене, однако для обеспечения доступности строящихся домов всё больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», – резюмировал Антон Сауков.