Водитель Jeep Grand Cherokee сбил мужчину на пешеходном переходе в Иркутске

60-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee сбил 49-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вчера около 18 часов на улице Сурикова вблизи недалеко от улицы Чудотворской. Установлено, что автомобилист не уступил дорогу пешеходу – последний пострадал.

«Проведенная инспекторами процедура освидетельствования показала, что водитель внедорожника трезв. Полицейскими выясняются все дорожные условия и обстоятельства, повлиявшие на произошедшее», – говорится в сообщении.