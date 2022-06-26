Байкал вошел в число самых популярных мест, выбранных российскими мужчинами для отпуска

Аналитики SuperJob узнали, какие места россияне выбрали для отпуска в 2022 году, – в ТОП самых популярных вошло озеро Байкал, расположенное в Иркутской области. Результаты исследования есть у SIA.RU.

Большинство соотечественников – 43% – намерены провести отпуск в России, 31% – за границей. В том, что идеальный отпуск – на родине, мужчины убеждены чаще женщин (46% против 39% соответственно). Тех, кто хотел бы отдохнуть за рубежом, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45 лет.

Отпускные предпочтения россиян изменились: по сравнению с прошлым годом число поклонников отдыха в России выросло на четверть.

Отдыхающие в РФ предпочитают такие места, как Сочи и Адлер (13%), Крым (12%) и Санкт-Петербург (8%). По 6% хотят провести отпуск на курортах Краснодарского края и дома, в родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска 4% опрошенных.

«Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал — мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым», – рассказали аналитики.

Те, кто считает идеальным отпуском отдых за границей, чаще мечтают о Турции (13%), Италии (10%), Испании (8%), Таиланде (7%) и ОАЭ (5%). Для 4% идеальный отдых – это отдых в США. При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США – мужчины.

Результаты исследования были получены в ходе опроса, который был проведен среди 3 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.