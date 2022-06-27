«Хорошее время для покупки автомобиля»

Эксперты российского авторынка, судя по публикациям в прессе, единодушно считают, что цены на автомобили в ближайшее время снижаться не будут, даже несмотря на укрепление рубля. Причины – дефицит в отрасли, который будет только усиливаться, рынок продавца, удорожание логистики авто из КНР. Стимулировать спрос в таких условиях будут только лояльные условия продаж и интересные предложения по кредитованию от банков и лизинговых компаний. Своим мнением по этой теме с участниками круглого стола «Авторынок в новых условиях», который организовал порта SIA.RU, поделился Сергей Осипенко – заместитель директора Иркутского представительства лизинговой компании «Carcade».

Сергей Осипенко, компания «Carcade».

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Новые возможности для автолизинга

Сергей в частности отметил, что рынок лизинга, как и весь бизнес в нашей стране, уже неоднократно проходил различные кризисы, и в кризис 2020 года, который был вызван пандемией, по его мнению, всё было даже хуже, чем сейчас.

– Тогда ведь не просто внезапно всё стало плохо, тогда полностью остановилось производство, дорожные работы, резко сократились объёмы автоперевозок. Сейчас этого не произошло: дороги строят, траншеи копают, и вся необходимая для этого техника, разумеется, как требовалась в марте, апреле, мае, июне, так и будет требоваться дальше, потому что предприятиям нужно выполнять контракты и обязательства, – пояснил Сергей. – Поэтому сейчас общая ситуация в нашей отрасли в целом разделилась на две очень важных составляющих: на лизинг спецтехники для производства и на лизинг легковых автомобилей. И если в группе коммерческого транспорта лизинговые компании выиграли, то по легковым автомобилям рынок, действительно, просел, особенно в марте-апреле после резкого подъёма ключевой ставки ЦБ РФ.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Тем не менее, Сергей отметил, что в мае ситуация стала выравниваться, поскольку регулятор снизил ставку, вернув её к «дооперационному» уровню. Как следствие, стало больше клиентов, которые хотят приобрести автомобиль, чтобы просто ездить на нём из точки А в точку Б.

– Кроме этого, определённую роль играет отложенный спрос, поскольку за любым падением всегда идёт рост продаж, – добавил Сергей. – И этот рост будет продолжаться дальше, так как люди – неважно, юридическое это лицо или физическое – ставят перед собой определённые цели, просто их достижение переходит в более долгосрочный промежуток времени. Поэтому все, кто планировал приобрести автомобиль – за наличный расчёт, в кредит или лизинг – с моей точки зрения, рано или поздно за ним придут.

Тем более, что сейчас, как подчеркнул Сергей, лизинговые компании, в том числе и «Carcade», активно рассматривает разные варианты работы по каким-то новым направлениям, в частности, перестраивается на рынок б/у техники и рынок так называемого возвратного лизинга.

Сергей Осипенко, компания «Carcade».

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Наша компания с начала года открыла два новых направления. Один из них – возвратный лизинг, когда клиент может продать себе свой же автомобиль с целью привлечения дополнительных денежных средств. Кроме этого мы можем оформить в лизинг б/у автомобиль с неполным НДС, то есть от физического лица. По сути, мы сейчас можем продать абсолютно любой автомобиль с пробегом, главное, чтобы он был «на руках» у официального дилера, – рассказал эксперт.

Китайские бренды – на коне

Ещё одно перспективное направление – лизинг автомобилей китайских производителей. Так компания «Carcade» является партнёром программы «Chery-лизинг», что позволяет предлагать клиентам скидку на машины этого бренда до 17%, а также объявила о сотрудничестве с Exeed, суббрендом Chery и т.д.

По словам Сергея, эксперты компании ещё до февраля 2022 года оценили перспективы китайского автопрома и то, что будущее рынка именно за китайскими брендами. Поэтому было принято решение стать провайдером определённых китайских марок и развивать собственные дополнительные лизинговые программы.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

– Если раньше спрос рождал предложение, то есть сейчас наоборот – предложение рождает спрос, – прокомментировал он. – Мы видим, что и выбор китайских автомобилей за последний год стал намного больше, и брендов, которые зашли на российский рынок, тоже стало больше, и дилерских центров, которые их продают. Более того, многие действующие дилерские центры рассматривают возможность приобретения дополнительного дилерства, связанного именно с китайскими автопроизводителями.

Кроме этого, рынок перестраивается на Китай не только в отношении брендов, но и в ценовых категориях, потому что если год назад человек с пятью миллионами рублей мог купить себе Lexus, то сейчас такой возможности уже нет. Но при этом можно приобрести Exeed с тем же самым функционалом. А за 12 миллионов рублей, которые в настоящий момент стоит японский автомобиль, можно купить квартиру в Иркутске и китайский автомобиль премиум-класса.

– Поэтому у китайских брендов – с учётом ценовой политики и широкого модельного ряда – определённо есть большое будущее, потому что автомобили, как и недвижимость, всегда будут востребованы, – считает эксперт и, исходя из всего перечисленного, сделал вывод, что сейчас – хорошее время для покупки автомобиля. Во-первых, потому что на рынке есть машины, которые можно пойти и сразу купить, а, во-вторых, есть лизинговые организации, которые за счёт снизившейся ставки ЦБ РФ могут на лояльных условиях финансировать клиентов.

– Очень важный момент заключается ещё в том, что для всех своих клиентов компания «Carcade» всегда сохраняет ставки, по которым изначально заключает договор лизинга. То есть, ставка на покупку авто, которая действует сейчас, сохранится в портфеле компании, чтобы не произошло на рынке. Клиенты это очень ценят и поэтому и выбирают нас в дальнейшем, – подытожил Сергей Осипенко.

Кстати

Компания «Carcade» работает на российском рынке с 1996 года, офис в Иркутске открыт в 2006 году.