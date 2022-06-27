«Дело не только в валютной составляющей»

Российский авторитейл этой весной столкнулся с катастрофическим снижением сбыта. По данным исследования банка «Открытие» и Ассоциации европейского бизнеса, за последний месяц весны продажи новых машин составили 24 268 «штук» (-84% к маю 2021-го и -26% к апрелю 2022 года), при этом почти половину продаж составили три марки: Лада, Kia, Hyundai, и сразу три китайские марки попали в топ-10 по объёмам сбыта. Из всех официально представленных китайцев наилучшими результатами продаж в мае отметился бренд Chery.

О продажах: «Конверсия возрастает, хотя трафик падает»

О том, что в этот период было характерно для Иркутска, и какие результаты ожидаются в летний период, на круглом столе «Авторынок в новых условиях» рассказал руководитель отдела продаж ДЦ Chery Кузьмиха Алексей Литвинцев.

– В апреле мы продали 20 автомобилей, и для нас он оказался чуть более удачным, чем май. Причём первая половина мая была более активной, чем апрель, но во второй половине произошёл заметный спад, – отметил Алексей. – В июне напряжённая ситуация с продажами продолжается, потому что потребитель сейчас очень аккуратен в отношении крупных дорогостоящих покупок. Кроме этого, сейчас происходит некий «передел» рынка, потому что многие бренды сделали громкие заявления о своём уходе из России, и потребителю не хочется попадать в ситуацию, когда он приобретёт автомобиль, а как его обслуживать дальше – неизвестно. Многие автовладельцы уже столкнулись с этой проблемой: в некоторых дилерских центрах им уже открыто говорят, что никаких гарантий на новые машины нет. Но быстро «переключиться» на китайский автопром люди, уже «созревшие», например, на немецкую машину, не могут, им нужно время.

Однако в этой непростой ситуации, по мнению Алексея, есть и положительный момент. Он, в частности, заключается в том, люди, которые приходят в дилерский центр, делают это целенаправленно, а не из праздного любопытства. Это хорошо, потому что возрастает конверсия, хотя трафик, отмечает эксперт, действительно, стал значительно меньше.

– Но, тем не менее, наш дилерский центр чувствует себя неплохо. Мы видим определённую стабильность в будущем, потому что у нас есть машины и у них приемлемая цена по сравнению с большинством других дилерских центров, где клиенты сталкиваются с заградительными ценами. У нас ставить такие цены на автомобили причин нет.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

О ценах: «Не стоит забывать, что такое рынок»

Алексей также прокомментировал нынешнюю ситуацию, связанную с ценообразованием на автомобили, так как многие потребители уверены, что стоимость машин сейчас должна снизиться в два раза, как и курс доллара.

– Дело здесь не только в валютной составляющей, но и в логистике, которая очень сильно подорожала за последнее время, потому что сейчас практически ничего не везут морем, через Новороссийск, всё завозят по железной дороге, а это в принципе дорогостоящая перевозка, – пояснил Алексей.

Кроме этого, значительно увеличились сроки поставок, так как из-за разницы железнодорожной колеи в Китае и России автомобили на границе приходится перегружать. А это всё тоже стоит денег, так как приходится дополнительно задействовать человеческие ресурсы, технику, склады.

– Плюс не стоит забывать о том, что такое рынок, то есть об отношении спроса и предложения, – продолжил Алексей. – Сейчас уже все понимают, что китайские машины, в частности бренд Chery, востребованы не только потому, что речь идёт дефиците и недоступности автомобилей европейских производителей. Нет. Изменился сам продукт, он стал другой. Наверное, автомобилисты уже обратили внимание на то, сколько машин Chery появилось на наших дорогах за последние два года, и какими они стали и внешне, и по техническим характеристикам. На авторынке появился новый производитель, который может предложить хороший продукт за хорошие деньги.

О прогнозах: «Новинки – это всегда рост продаж»

Рассуждая о том, что может «подстегнуть» продажи автомобилей в июле-августе, Алексей отметил, что на потребительском рынке сейчас наступил период, когда заканчиваются сроки краткосрочных банковских вкладов под большие проценты, и люди начинают думать, куда парковать свои средства.

– У нас уже есть несколько контрактов, по которым клиенты внесли предоплату в начале июня, но забирать машины планировали позже, потому что в конце месяца у них как раз заканчивался срок трёхмесячного вклада под 20%, – рассказал Алексей.

Алексей Литвинцев, руководитель отдела продажа ДЦ Chery Кузьмиха.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Кроме этого, в дилерском центре делают ставку на новый модельный ряд Chery.

– Новинки – это всегда рост продаж, причём не только в автобизнесе, но и в любом ритейле, так как новые модели всегда привлекают покупателей, – считает Алексей. – Наши автомобили продолжают эволюционировать, и мы с нетерпением ждём в конце июля рестайлинговые версии Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro, а также полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max.