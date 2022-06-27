Иркутская область вошла в тройку регионов РФ с самой большой площадью лесных пожаров

Авиалесохрана опубликовала данные о лесных пожарах, актуальные на 26 июня. По информации организации, Иркутская область оказалась в тройке лидеров-регионов по площади лесных пожаров в стране.

Республика Саха (Якутия) – на первом месте в России по возгораниям, сейчас здесь полыхают 23 пожара на площади в 47 тысяч га. На второй строчке – Чукотский автономный округ, где зафиксировано три пожара на площади 33,6 тысячи га.

В Иркутской области на данный момент горят 15 тысяч га леса, действующими остаются шесть пожаров.

В тушении всех возгораний в России задействованы 2,2 тысячи человек, 262 единицы техники, а также воздушные силы, участвующие в мониторинге и ликвидации огня.