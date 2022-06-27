Курс доллара вернется к 65 к сентябрю, ситуация в экономике двоякая – эксперт

Текущий курс доллара мегавыгоден для импортёров. На этой неделе на Мосбиже доллар пробил отметку 53 руб. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин уверен, что торговая активность импортеров возрастет, а курс вернется к сентябрю на уровень 60-65 рублей. Хотя и добавляет, что с точки зрения экономики в России сейчас двоякая.

– Три месяца назад я называл цель по курсу 50 рублей за доллар. На прошедшей неделе тестировали 52,8, довольно близко уже. Однако крепкий рубль, к сожалению, сжирает сверхприбыли экспортёров, блокирует импортозамещение, занижает доходы бюджета, прыжки по несколько процентов в день морозят деловую активность. Текущий курс валюта мегавыгоден для импортёров, так что торговые потоки будут следующие месяцы нарастать, начнёт выправляться баланс на валютном рынке и в сентябре, я думаю, мы можем уже вернуться на уровень 65, а то и выше. Фьючерсные контракты показывают, правда, что рынок пока не верит в уровни выше 60 ₽ за доллар. Посмотрим в конце июля, какие будут настроения, – отмечает эксперт.

По его мнению, ситуация в экономики двоякая.

– С одной стороны, за несколько месяцев против России ввели шесть пакетов санкций и, видимо, будут еще новые пакеты. ЕС оказался главным проигравшим в этой ситуации. Во-первых, капитал бежит от них в Америку. Все, я думаю, видели, как бакс вырос против евро в последнее время. Во-вторых, инфляция начинает уничтожать бизнес, рентабельность в Европе намного ниже, чем в среднем в США. В-третьих, почти во всех странах ЕС рекордный дефицит торговых балансов, держится только Германия, но и там уже до нуля рукой подать. У нас, в России, наоборот, – рекордный профицит, укрепление рубля, после инфляционного всплеска в июне фиксируется дефляция. Но, с другой стороны, в России резкое падение кредитования, ипотеки, заблокированные каналы движения капитала, зависли активы, снижается ВВП. От экономического руководства страны, пока мы не видим чёткого плана на развитие, и это отражается в слабых прогнозах основных показателей на следующий год, – отмечает эксперт.

По его мнению, хотя затыкание от текущих дыр в ручном режиме и важно, но время, чтобы воспользоваться шансами на рост в условиях санкций, уходит, необходимо поторапливаться.