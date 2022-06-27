Bloomberg заявил о наступившем в России дефолте

Власти назвали его «искусственным».

Согласно информации агентства, днем воскресенья истек срок отсрочки примерно 100 млн долларов по процентным платежам, которые должны быть выплачены 27 мая, и этот срок считается событием дефолта, если он пропущен.

Россия возражает против объявления дефолта, утверждая, что у страны есть средства для покрытия счетов. На прошлой неделе РФ перешла на обслуживание суверенного долга в рублях.

«Это очень, очень редкое явление, когда правительство, у которого есть средства, вынуждается внешним правительством к дефолту», – сказал Хасан Малик, старший аналитик по суверенным вопросам в Loomis Sayles & Company LP. «Это будет один из самых крупных переломных дефолтов в истории».