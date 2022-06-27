Названы победители конкурса «Иркутское гостеприимство – 2022»

За звание лучших боролись 42 человека из 17 организаций гостиничной сферы и профессионального учебного учреждения, готовящего кадры для индустрии гостеприимства, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Конкурс состоялся в середине июня.

В каждой номинации участники пробовали свои силы в двух модулях: практическом и творческом. Так, конкурсанты продемонстрировали навыки общения с гостями и решения сложных вопросов, навыки работы с текстилем, обслуживания в ресторане и другие. В творческой части участники презентовали эксклюзивные услуги, которые предоставляют их гостиницы, складывали необычным способом текстиль, придумывали сервировку стола на заданную тему.

В результате места распределились следующим образом.

В номинации «Лучший сотрудник службы приема и размещения»:

1-е место – Гук Анастасия Александровна, отель «Европа»,

2-е место – Бобко Надежда Алексеевна, отель Sayen,

3-е место – Сокольников Иван Александрович, бутик-отель «География».

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:

1-е место – Левчишина Марина Владимировна, отель Амурский; Горлачева Ксения Владимировна, санаторий «Кедр»,

2-е место – Григорьева Валентина Алексеевна, ГК «Легенда Байкала»,

3-е место – Козлова Жанна Викторовна, «Байкал Бизнес Центр».

В номинации «Лучший официант»:

1-е место – Ченских Виктор Сергеевич, бутик-отель History, Яровой Глеб Борисович, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»,

2-е место – Белышенко Дарья Сергеевна, ресторан «Охотников» ГК «Звезда»,

3-е место – Горбачев Даниил Романович, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания».

В номинации «Лучший наставник», которую впервые ввели в этом году:

1-е место – Аникина Анастасия Игоревна, парк-отель «Бурдугуз»,

2-е место – Цай Виктория Алексеевна, санаторий «Кедр»,

3-е место – Охотина Дарья Андреевна, отель «Европа».

– Все конкурсанты смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Участники, занявшие первые места в региональном конкурсе, будут допущены сразу к третьему этапу Всероссийского конкурса, минуя выполнение тестовых заданий и оценки видеоролика, – рассказала Светлана Кравцова, начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области.