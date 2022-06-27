Кирпичная кладка фасадов Курбатовских бань завершена на 95%

В центре Иркутска продолжается масштабное восстановление знакового объекта культурного наследия – Курбатовских бань. В настоящее время подрядные организации почти завершили кирпичную кладку исторического фасада, степень ее готовности составляет 95%, сообщили в компании En+ Group. Строители используют специальный реставрационный кирпич, чтобы фасад максимально соответствовал архивным материалам.

Кроме этого, активно ведется монтаж внутренних инженерных систем, кровельные и отделочные работы. На текущий момент они проведены на 40% и более. Также осуществляется чистовая отделка помещений и фасадов.

Поставка материалов и оборудования осуществляется с предприятий, расположенных в более чем 10 российских городов. Общее количество задействованных специалистов различных строительных специальностей составляет 224 человека.

После открытия комплекса, площадь которого составит 9,7 тыс. кв. метров, иркутянам и гостям города будут доступны различные виды парных, SPA-процедуры, конференц-зал, помещения для деловых встреч и отдыха. Посетителям объекта культурного наследия будет предложен номерной гостиничный фонд из 79 комнат и подземная парковка.

Восстановление бань – один из крупнейших инвестиционных проектов компании En+ Group, основанной Олегом Дерипаской. Благодаря активному участию предпринимателя в развитии сибирских городов, возрождаемые Курбатовские бани станут одной из визитных карточек Иркутска и украшением Цесовской набережной, в благоустройстве которой также примет участие En+ Group.