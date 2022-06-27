Работники Иркутской области хотели бы иметь в своем соцпакете путевки в санаторий и ДМС

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), какие услуги работники Иркутской области хотели бы иметь в своем соцпакете и чего им не хватает сейчас.

По данным опроса, 11% иркутян не устраивают их социальные пакеты. Больше всего недовольных среди специалистов из сферы закупок, сотрудников из ресторанно-гостиничного направления, а также среди водителей и специалистов из автобизнеса. Напротив, реже всего жаловались на свой соцпакет представители сельскохозяйственного направления, специалисты из сферы добычи сырья, рабочие, бухгалтеры и медики.

Самое главное, чего не хватает в соцпакете, по мнению недовольных жителей области – это путевок в санатории (39%). Кроме того, треть опрошенных хотели бы, чтобы работодатель обеспечивал их полисом ДМС (34%).

32% считают, что в соцпакет нужно добавить оплату питания.

Каждый пятый хотел бы, чтобы работодатель оплачивал им занятия спортом, обеспечивал корпоративным транспортом, а также предоставлял возможность оформления льготной ипотеки для сотрудников (по 20%).

11% будут рады, если на работе смогут организовать обучение сотрудников, столько же хотели бы получать подарки для детей по праздникам.

Реже всего работники предъявляют претензии, что им не дают ходить на больничный и не оплачивают его, не предоставляют скидок на продукцию компании (по 9%) или что не обеспечивают жильем иногородних сотрудников (7%). Лишь 5% пожаловались, что они не трудоустроены официально.

Кроме того, некоторые сотрудники отметили в качестве негативных факторов, что в их компании «нет профсоюза», «больничные и отпускные считают от оклада, а он не большой», что на работе они сталкиваются с «высокой моральной нагрузкой», а также, что «ДМС есть, но он очень ограничен и фактически бесполезен».