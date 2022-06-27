Объявлен список участников кинофестиваля «Человек и Природа-2022»

В конкурсную программу вошли 25 фильмов, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Объявлен список участников 21 Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина. Из 123 лент, которые поступили в отборочную комиссию, выбраны 25 работ. Это 15 документальных, семь научно-популярных и три игровых фильма.

– В секцию неигрового кино в этом году вошли очень сильные работы. Отборочная комиссия единогласно включила документальный фильм иранских документалистов «Цена шоу», где ставится вопрос о недопустимости насильственного отношения к дельфинам. В номинацию «Научно-популярное кино» вошел фильм «Хозяин горы» об ученых-биологах, которые нашли способ сократить срок разложения пластика со ста лет до считанных недель. Кроме того, в списке участников – «Чип внутри меня», новое исследование, начатое режиссером Юлией Киселевой в картине «Робот, я люблю тебя?», – рассказала член отборочной комиссии, журналист Надежда Зайцева.

Наибольшее количество картин на фестивале представит Россия. Это 18 работ, среди которых – фильмы иркутских кинематографистов Анастасии Зверьковой, Юлии Бывшевой и Павла Скоробогатова. Также, в программе представлены киноленты из Ирана, Словакии, Аргентины, Великобритании и США. Список участников внеконкурсной программы и секции полнокупольного кино будет объявлен позже.

Полный список участников конкурсной программы фестиваля будет размещен на сайте.

Напомним, что Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» проходит с 1999 года при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области. Он учрежден Союзом кинематографистов России. Дирекция кинофестиваля - Иркутский областной кинофонд. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Распутина.