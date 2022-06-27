Стоимость поддонов и гофротары падает, а сырья растет. Складские операторы – о тревожной ситуации на рынке

Стоимость поддонов и гофротары снизилась вслед за падением спроса, а цены на сырье для производства выросли на 30-50% за период с февраля по июнь 2022 года. Складские операторы, компании ПЭК, STS Logistics и XPL Group, говорят о тревожной ситуации на рынке.

Так средневзвешенная цена палеты уменьшилась на 18,9% за январь-июнь по сравнению со вторым полугодием 2021 года, согласно данным ПЭК. Средневзвешенная стоимость гофрокороба — на 8,8% за аналогичный период.

«Но надо учитывать эффект «высокой базы». За 2021 год стоимость стретч-пленки, поддонов и других складских материалов увеличилась в 1,5-2 раза», — поясняет Дмитрий Двойнин, директор по закупкам ПЭК. Генеральный директор XPL Group Давид Амирханян отмечает: цены на рынке сейчас «откатились» и по некоторым позициям возвращаются к уровню 2020 года.

Снижение стоимости связано с временным падением объемов поставок. За четыре месяца работу в России приостановили более 400 иностранных компаний, складские мощности освобождаются, а новым компаниям нужно время для выхода на рынок, отмечает Дмитрий Николаев, директор по складским операциям STS Logistics.

Как рассказал генеральный директор компании-производителя гофротары «Азимут Пак» Иван Кондауров, за февраль-июнь объемы поставок снизились в среднем на 40%.

По словам Дмитрия Двойнина, в строительный сезон, с марта по октябрь, цены на поддоны и пиломатериалы традиционно увеличивались — снижение в этот период нетипично для российского рынка.

Однако стоимость складских материалов остается волатильной из-за санкций и разрыва цепей поставок, подчеркивает генеральный директор XPL Group Давид Амирханян.

Цены на некоторые категории складских материалов продолжают расти. Например, средневзвешенная стоимость стретч-пленки поднялась на 52%, сообщили в STS Logistics.

Дестабилизируют цены и проблемы с поставкой сырья. По данным «Азимут Пак», за февраль-июнь стоимость клея, скотча и краски для изготовления гофротары увеличилась на 30-50%. Цены в закупке выросли на большинство лакокрасочных изделий из Европы, сохраняются проблемы с логистикой.

Стабилизировать стоимость упаковочных материалов поможет локализация целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств в России, отметили складские операторы. В том числе этому будет способствовать запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, который вступил в силу в России с 1 января 2022 года, согласно Поручению Президента РФ Владимира Путина.