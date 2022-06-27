Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в конференции для агентств недвижимости и риэлторов

22 июня Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие в конференции для участников рынка недвижимости, которая была организована компанией TrendAgent и прошла в отеле «Domina», рассказали SIA.RU в банке.

Гостями конференции стали более ста представителей агентств недвижимости, застройщиков и риэлторов Новосибирска. Участники мероприятия обсудили ситуацию в экономике страны и региона, а также текущее положение и перспективы рынка строительства жилья и рынка недвижимости. Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева выступила перед гостями конференции с презентацией, посвященной ситуации в банковском секторе. Она также рассказала, как банки справляются с текущими вызовами в сфере ипотечного кредитования, какие программы и продукты предлагают, ответила на многочисленные вопросы участников конференции.

«Сегодня важно наладить и укрепить крепкие связи с участниками рынка недвижимости, рассказать о предлагаемых банком возможностях при покупке жилья, наших продуктах и сервисах», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.