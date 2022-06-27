Число резидентов ОЭЗ «Ворота Байкала» увеличилось вдвое

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в городе Байкальске зарегистрировано 15 резидентов, семь из них вошли в ОЭЗ в этом году. Такой активности удалось достичь благодаря спланированной работе Правительства Иркутской области и средствам, привлеченным в инфраструктуру города. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников напомнил слова Президента России Владимира Путина о том, что Байкальск должен стать визитной карточкой экологического туризма. В целом на развитие ОЭЗ «Ворота Байкала» планируется направить инвестиции объемом около 14 млрд рублей.

– В 2021 году объем частных инвестиций превысил 42 млн рублей, было создано 44 рабочих места. Рост интереса к реализации туристических проектов в особой экономической зоне со стороны инвесторов стал результатом налаженной работы Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительства региона с бизнесом и федеральным правительством, – сказал Руслан Ситников.

Действующие резиденты планируют создать 189 комплексных мест размещения, что позволит одновременно принять более 2,5 тысячи туристов. Ожидается, что будет создано более 600 рабочих мест.

Все инвестиционные проекты реализуются с учетом природоохранного законодательства и направлены на развитие новых видов туризма: экологического, спортивного, делового, событийного.

Правительство Иркутской области работает над созданием обеспечивающей инфраструктуры. По данным на конец 2021 года, на эти цели был направлен один миллиард рублей, в том числе более 600 млн рублей – средства федерального бюджета. В Байкальске завершены работы по созданию сети ливневой канализации, в 2022 году планируется завершить первые этапы строительства улично-дорожной сети и сети электроснабжения Предгорного района, на эти цели предусмотрено 253,7 млн рублей из областного бюджета и 341,5 млн рублей из федерального в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Еще 1,8 млрд рублей в 2023 году на развитие инфраструктурных объектов Правительство Приангарья намерено направить из средств областного бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности Иркутской области перед Федерацией по бюджетным кредитам. Уже подготовлены все необходимые документы, сейчас они находятся на рассмотрении в Министерстве экономического развития РФ.

К 2025 году будет создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры, включая объекты электроснабжения, водоснабжения и канализации, сетей связи, улично-дорожной сети, то есть будут выполнены все обязательства региона перед резидентами ОЭЗ.

Руслан Ситников также отметил, что в настоящее время ведется активная работа на федеральном уровне с участием ВЭБ.РФ и депутатов Госдумы по включению мероприятий плана развития Байкальска до 2040 года в перечень финансируемых из федерального бюджета.