Банк «Фридом Финанс» выпустил обновленное мобильное приложение

Новая версия доступна для скачивания в Play Market для пользователей Android, в App Store - для iOS.

Мобильное приложение Банка «Фридом Финанс» отличается лаконичным и удобным интерфейсом, в новой версии полностью изменен дизайн и навигация. На платформе помимо базовых функций, стали доступны другие опции:

переводы с помощью системы быстрых платежей (СБП), а также переводы между своими счетами, картами и картами других банков

возможность выпуска виртуальных карт

универсальная система электронного документооборота для взаимодействия с банком по картам, счетам, вкладам и иным вопросам

единый журнал всех уведомлений, а также получение push-уведомлений по операциям и важным вопросам

общение в режиме реального времени в чате со службой поддержки банка

фильтр и поиск операций в выписках по счетам и картам

открытие и управление операциями по вкладам

поиск ближайшего банкомата и офиса банка и мн.др.

Сервис позволяет максимально оперативно и комфортно управлять своими финансами, а также получать информацию по совершаемым операциям в режиме реального времени.

«Наш банк запустил собственный продукт, созданный сотрудниками «Фридом Финанс». Для нас это большой шаг, который на практике демонстрирует серьезный уровень нашего технологического потенциала и высокий уровень профессионализма. Мы постарались сделать так, чтобы новая версия включала все необходимые функции для совершения финансовых операций, при этом благодаря обновленному дизайну, их использование стало интуитивным и понятным. Также особое внимание было уделено вопросам безопасности. Мы продолжим работать над совершенствованием своего мобильного сервиса и внедрять новые дополнительные функции, которые будут отражаться в последующих обновлениях как на базе платформы Android, так и iOS», - прокомментировал директор департамента развития банковских продуктов и проектов Мурад Шихмагомедов.

Совершайте платежи и управляйте своими денежными средствами круглосуточно и в любой точке мира.

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