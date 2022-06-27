Газпромбанк предлагает рефинансировать потребительские кредиты

Банк возобновил программу рефинансирования действующих потребительских кредитов.

Заемщики могут рефинансировать как действующий кредит, так и кредитные карты на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей по ставке от 5,9% до 12,9% годовых при оформлении полиса личного страхования. Ставка зависит от суммы кредита и способа его оформления. Воспользоваться программой можно на срок от 13 месяцев до 7 лет.

Обязательное требование к рефинансируемым кредитам – отсутствие текущей просроченной задолженности, с даты выдачи кредита должно пройти не менее 4 месяцев, а до даты полного погашения кредита – не менее 3 месяцев (за исключением кредитных карт). Кредит также не должен быть ранее реструктурирован.

Подача заявки на рефинансирование доступна в мобильном приложении, на сайте и офисах Газпромбанка.

Ознакомиться с подробными условиями можно на сайте Банка.