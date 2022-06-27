Примсоцбанк представил новые возможности кредитования для малого и среднего бизнеса

Для устойчивого развития в рамках текущей экономической ситуации бизнес нуждается не только в грамотном управлении и планировании, но и привлечении средств. В этом направлении компаниям традиционно помогают банки, предлагающие специальные кредитные программы, разработанные с учётом реальных нужд предпринимателей.

На сегодня Примсоцбанк - один из крупнейших в России банков по объёмам кредитования бизнеса. Руководство Банка связывает неизменный рост в этом направлении с активным участием в государственных программах поддержки бизнеса.



— Это отличный инструмент для развития бизнеса. Низкая ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не создавая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него, — пояснил Алексей Пастухов, — начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



По программе субсидирования можно оформить кредит на оборотные и инвестиционные цели по ставке 11.5%. При снижении ключевой ставки Центрального Банка ставка по кредиту так же будет снижаться. Срок кредитования составляет от 12 до 72 месяцев, сумма — от 2 000 000 руб. до 0,5% от капитала банка.



Узнать все подробности, подать заявку на кредит можно на сайте Банка или по телефону: Узнать подробные условия кредитования вы можете на официальном сайте банка или по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

