РСХБ открыл международный клуб инвесторов в агротехнологии

Россельхозбанк запускает Agroinvest Club — закрытое сообщество опытных инвесторов, готовых поддерживать рост самых перспективных российских и зарубежных агростартапов. На открытии клуба собрались представители более 40 венчурных фондов и крупных корпораций, заинтересованных в цифровизации сельского хозяйства, а общий объем инвестиций по предварительным подсчётам может составить до 700 млн рублей.

Официальное открытие Agroinvest Club, созданного по инициативе Россельхозбанка, состоялось 23 июня. Клуб поможет активизировать инвестиции в агротехнологии, в первый день его работы прошли презентации десяти отобранных банком решений российских и зарубежных агротехнологических стартапов из Китая, Бразилии и Беларуси. Среди них вертикальные фермы, искусственный интеллект и космические технологии для анализа сельскохозяйственных территорий, сервис селекции признаков животных на основе геномных данных, роботы с бинокулярным зрением для работы в сложных условиях, облачный аналитический сервис для принятия управленческих решений в области сельского хозяйства с точностью прогнозирования до 98%, системы точного земледелия для улучшения экономики, платформа для снижения рисков для агробизнеса, платформа для контроля и повышения эффективности тепличного производства на основе машинного зрения и решение для переработки органических отходов при помощи насекомых. Все они получили первые предложения от инвесторов, по предварительным подсчётам объем инвестиций может составить до 700 млн рублей. По оценке компании возврат вложений потенциальных инвесторов произойдет в течение 3-6 лет.

По результатам голосования экспертов, инвесторов и зрителей лучшее выступление продемонстрировал Ksitest – стартап, занимающийся селекцией признаков животных на основе геномных данных. Сервис направлен на рост доходности, продуктивности и здоровья молочного КРС с помощью геномной селекции с учётом локальных условий среды и экономики.

«Плотно работая последние несколько лет с агротехнологиями и стартапами, развивая собственные цифровые продукты для сельхозтоваропроизводителей, мы видим, что отрасль сельского хозяйства, незаслуженно стоящая в стороне от фокуса инвесторов – это необъятные возможности с точки зрения цифровизации. Чтобы помочь соединить технологии и корпорации, а также привлечь необходимые инвестиции на развитие – мы запустили Клуб инвесторов в агротехнологии. Agroinvest Club – это закрытое сообщество, внутри которого обсуждаются идеи, проекты и инвестиции. Эксперты и инвесторы на регулярной основе будут получать самую актуальную информацию о новых агротехнологиях, которые сейчас развиваются быстрыми темпами. Развитие высоких технологий в АПК привлекает в отрасль все больше креативных и амбициозных ИТ-специалистов. Только за последние пять лет степень цифровизации АПК России выросла в 20 раз. Сейчас наша страна обладает собственной базой запатентованных интеллектуальных решений и рядом конкурентных преимуществ. Нужно продолжать инвестировать в ИИ, ИТ-решения и агротехнологии, поэтому открытие такого инвестклуба несомненно сыграет большую роль в развитии технологичных решений и поможет новым стартапам выйти на рынок через самую обширную базу клиентов в АПК», - прокомментировала запуск клуба директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Agroinvest Club, открытый по инициативе Россельхозбанка — клуб инвесторов, которые видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы активно поддерживать рост самых перспективных стартапов. Сообщество открывает перед инвесторами большие возможности: поиск новых перспективных инвестиционных решений, доступ к самой полной базе агротехстартапов и их рейтингу, диверсификация вложений и их защита от больших потерь, а также поддержка пилотирования стартапов и организация технологической демонстрации решений «на земле». В планах клуба инвесторов большое количество мероприятий - регулярные встречи как online, так и offline, питчи, бизнес-завтраки и митапы, которые будут способствовать обмену экспертными мнениями и нетворкингу.

Уже создана экосистема для агротех-стартапов RSHB DIGITAL, которая предоставляет им возможность заявить о себе, узнать обо всех мероприятиях, акселератох и хакатонах, а также подать заявки на участие в них. Платформа будет интегрирована в Agroinvest Club для того, чтобы максимально сократить путь от стартапа к инвестору.

Для инвесторов и агрохолдингов на платформе уже доступна самая полная база из более чем 180 агротех стартапов, а также запущено Окно открытых инноваций – сервис, направленный на повышение эффективности взаимодействия АПК и стартапов. Здесь компании могут оставить заявку на внедрение инноваций, а стартапы – предложить свои разработки в качестве решения.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В 2022 году на платформе RSHB.DIGITAL запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.

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