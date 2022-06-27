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К концу 2022 года до 40% винных карт кафе и ресторанов в России будут состоять из отечественных вин

Эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ проанализировали спрос на российское вино в сегменте HoReCa (отели, рестораны, кафе) и спрогнозировали какое место займет российская продукция в винных картах кафе и ресторанов.

По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за последние 2 неполных квартала импорт вин сократился примерно на 20%. Это обусловлено в первую очередь введением санкций, финансовыми ограничениями на трансграничные платежи, нарушением логистических цепочек и нестабильными валютными курсами. С проблемами в поставках импортного вина столкнулся ритейл и, в особенности, сегмент ресторанов и отелей. Через канал HoReCa продается порядка 10% потребляемого в России вина, но, в отличие от рынка в целом, в данном сегменте пока доминируют иностранные вина.

Виноделие в России в последние несколько лет переживает настоящий подъем: закладываются новые виноградники, открываются новые винодельни, расширяются «винная» география (на данный момент самая северная действующая винодельня находится в Самарской области) и сеть дистрибуции. Кроме того, развивается направление бренд-амбассадоров отечественного вина и винных блогеров. За счет регулярных дегустаций в винотеках, барах и ресторанах и на мероприятиях они меняют отношение к российскому вину и формируют лояльность россиян к отечественному продукту.

Все эти факторы легли в основу изменений в винных картах заведений не только в городах-миллионниках, но и по всей России – уже сейчас продукция российских виноделов занимает там как минимум 10% от всего ассортимента вин. Среди лидеров – традиционно вина из Краснодарского края и Крыма, но также в меню все чаще встречаются вина из Северной Осетии, Ростовской и Волгоградской областей, а также из Республики Дагестан.

«Мы работаем со всеми каналами продаж, включая HoReCa. В настоящее время вина «Шато де Талю» представлены более чем в 200 кафе и ресторанах по всей России. Все вместе они продают более 1500 бутылок ежемесячно. Стиль наших вин — классический, европейский. Вместе с тем мы активно работаем с автохтонными сортами. Эксперты рынка приняли эти вина очень хорошо, оценив их как очень достойные и перспективные, - отмечает Елена Куркова, генеральный директор винодельни «Шато де Талю». – Мы убеждены, что на замещение импортного вина российским потребуется время, но великие вина рождаются не сразу. Сегодня существует большое количество достойных образцов от разных виноделен и виноделов, важно поддерживать качество на постоянно высоком уровне и совершенствоваться».

Динамика экспансии российских вин будет среди прочего зависеть от ценовой политики производителей. Для быстрого наращивания продаж в HoReCa может подойти средний ценовой сегмент (2000 – 3000 руб.). По прогнозу аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среди белых российский вин наиболее популярными в ресторанах могут стать шардоне и мускат, среди красных – каберне совиньон, мерло и саперави. Отдельное внимание будет уделено также винам из автохтонных сортов винограда.

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«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда российское вино ведет активную экспансию на внутреннем рынке. Сложившая ситуация служит драйвером развития отрасли и все больше виноделов России появляются на полках магазинов и в винных картах заведений по всей России. Сегмент HoReCa всегда являлся не только каналом сбыта, но и каналом продвижения – попробовав вино в ресторане, потребитель мог приобрести его в рознице. Для виноделов России сейчас открывается возможность «захватить» этот сегмент, - подчеркивает Андрей Дальнов. – К концу года доля представленности российского вина в ресторанах и отелях может достичь 30-40%, то есть вырасти в 4 раза. У российских виноделов для этого есть все шансы».

Российские производители вина также отмечают возросший спрос на отечественное вино в сегменте HoReCa – все больше ресторанов, в том числе обладатели премиальной категории, проявляют интерес к продукции российских виноделен и все чаще ставят их в свои винные карты. Кроме того, за последние два года стало открываться все больше заведений, специализирующихся исключительно на винах России. Пока что это происходит только в городах федерального значения и в регионах-производителях вина, но не исключено, что данная тенденция будет масштабирована и на города-миллионники. Тем самым, представители среднего и малого винного бизнеса получат гарантированный и стабильный рынок сбыта.          


/ Сибирское Информационное Агентство /
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