Иркутянина с 75 тысячами рублей фальшивыми купюрами задержали в Приангарье

Он получил их за продажу телефона, а после решил купить на эти же деньги другой.

По версии ГУ МВД Иркутской области, 29-летний житель областного центра решил продать свой телефон, но полученные в результате сделки 15 купюр Банка России номиналом пять тысяч рублей оказались поддельными. Вместо обращения в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом, приискав на популярном сайте подходящее объявление о продаже дорогостоящего гаджета.

Встретившись с 20-летней студенткой, мужчина передал ей 13 из полученных поддельных купюр. После нескольких неудачных попыток внести денежные средства на свой счет через банкомат, девушка осознала, что деньги не настоящие, после чего решила сообщить об инциденте в правоохранительные органы.