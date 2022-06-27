Банки начали рефинансировать ипотеку, взятую по сверхвысоким ставкам

Отказываясь от требования об истечении полугодового срока с момента выдачи, они борются за долгосрочных клиентов, сообщает РБК.

Российские банки возобновляют выдачи ипотечных кредитов на цели рефинансирования, но некоторые из них отказываются от ключевого параметра таких программ — ограничения по сроку действия предыдущего договора, выяснил РБК. Если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.

ВТБ с 27 июня запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5% с послаблениями для заемщиков, взявших кредит по высоким ставкам, сообщили РБК в банке. «Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту», — уточнил представитель ВТБ.

22 июня похожую опцию предложил банк «Открытие». Он запустил рефинансирование рыночной ипотеки по ставке 10,69% для заемщиков, взявших ссуды с 28 февраля по 31 мая включительно. Программа доступна тем клиентам «Открытия» и других банков, кто обслуживает первоначальный кредит не менее трех месяцев.

ПСБ дает возможность рефинансировать кредит, полученный под более высокий процент в другом банке, уже через месяц с момента его оформления, сказала РБК начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

«Санкт-Петербург» тоже предложил специальные условия по рефинансированию ипотеки, взятой по высоким ставкам, говорит управляющий директор по ипотечному кредитованию банка Ирина Петрова. По ее словам, стандартное требование в шесть месяцев к «сроку жизни» действующего кредитного договора не применяется к тем, кто брал кредит в период с 24 февраля по 4 мая.