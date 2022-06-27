Отключить Россию от глобального интернета невозможно – Песков

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», – рассказал он на прошедшем ПМЭФ-2022.

Кроме того, Песков отметил, что «Россия его отключать не собирается».

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», – заключил спецпредставитель президента.