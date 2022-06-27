Каждый второй россиянин планирует пройти обучение без помощи работодателя

Каждый второй россиянин хочет пройти курсы или тренинги в течение ближайшего года. Самая популярная цель обучения — повышение профессионализма. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob (есть у SIA.RU) приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

51% россиян планирует самостоятельно (не за счет работодателя) пройти профессиональные тренинги, курсы повышения квалификации, обучающие семинары или получить дополнительное образование в течение ближайшего года. Чаще всего целью обучения называют улучшение профнавыков (40% из числа желающих пройти обучение). По 19% надеются с помощью курсов достичь нового уровня саморазвития или сменить работу. 9% рассчитывают повысить свой уровень доходов, 3% — вырасти в должности.

Женщины делились планами пройти обучение в течение ближайшего года чаще мужчин (53 и 49% соответственно). Чем старше россияне, тем меньше среди них желающих проходить курсы (57% среди молодежи до 24 лет и 47% среди тех, кому более 45-ти). Количество желающих обучаться за свой счет растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 46% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. и 59% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

27% россиян не планируют обучаться за свой счет в течение ближайшего года. Чаще всего причиной отказа являются финансовые трудности (57%). Каждый восьмой уверен, что уже обладает необходимым багажом знаний (13%). Каждому десятому на обучение не хватает времени. 7% не видят смысла повышать квалификацию.