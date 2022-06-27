Горные породы обвалились на 156-м км трассы «Байкал»

На сегодняшний день вывезено более 11,5 куб. м. скального грунта, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Работы продолжаются. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. В работах задействовано 9 самосвалов, 1 экскаватор, 1 погрузчик, 12 дорожных рабочих.

Ориентировочный срок устранения последствий – 30 июня. В случае повторных сходов срок продлят.

Обращаем внимание водителей, возможен сход мелких камней на проезжую часть. В целях обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на данном участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.