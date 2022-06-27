Юбилейный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае посетили почти 8 тысяч человек

При поддержке банка «Открытие» на Алтае состоялся литературный фестиваль, посвященный известному советскому и российскому поэту Роберту Рождественскому. Столицу Алтайского края и малую родину поэта – село Косиха – в этот юбилейный год (90-летие со дня рождения Роберта Рождественского) посетили более восьми тысяч человек, рассказали SIA.RU в банке.

В течение трех дней, с 23 по 25 июня, в Барнауле и Косихе проходили творческие встречи с поэтами и писателями из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Алтайского края, творческая лаборатория молодых поэтов, насыщенная концертная программа. Также состоялось возложение цветов к памятнику русского и белорусского народов «Алтай-Хатынь».

Одним из центральных событий фестиваля стала презентация программы «Музыкально-поэтический диалог: Роберт Рождественский – Марина Цветаева» с участием вокальной группы ViVA, солистки театра Геликон-опера Лидии Святозаровой, симфонического оркестра краевой филармонии в краевой филармонии. Новый музыкальный проект представил уроженец Алтайского края, продюсер и исполнитель Александр Балыков. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация нового сборника стихов Рождественского «Избранное», который был подготовлен в рамках губернаторского издательского проекта. Были представлены новые выставки из фонда Государственного музея истории литературы и культуры Алтайского края «Первые 10 мгновений в вечности… (к 10-летию Мемориального музея Р.И. Рождественского)» и концептуальная выставка «Письмо в XXХ век: Роберт Рождественский о прошлом и будущем». Также прошло награждение лауреатов третьей творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

В Косихе в рамках фестиваля прошла программа, приуроченная к 10-летию Мемориального музея Рождественского, рассчитанная на всех почитателей таланта великого поэта.

По словам старшего вице-президента банка «Открытие» Натальи Смирновой, многие в банке «Открытие» знакомы с творчеством Роберта Рождественского и восхищаются его талантом. «Поддержка событий в сфере искусства всегда была неотъемлемой частью социально-культурной политики банка. И нам особенно приятно, что с этим фестивалем нас связывают очень личные отношения. Это партнерство помогает всем нам стать гуманнее, добрее, человечнее», – отметила Наталья Смирнова.