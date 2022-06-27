Самой высокооплачиваемой отраслью в Иркутске стали финансовые услуги

Заработок финансистов в городе составил 83 тыс. рублей в месяц, свидетельствует исследование РИА Новости.

В списке столица Приангарья заняла 24 место. 29 место занял Новосибирск (Финансовые услуги) – 79 тыс. руб., 20-е занял Красноярск (Профессиональная и научная деятельность) – 92 тыс. руб.

Анализ зарплат в разрезе городов выявляет явного лидера: в Москве, согласно данным статистики, в отрасли «Финансовые услуги» чистая зарплата составляет более 210 тысяч рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты в секторах «IT и связи» – 169 тысяч рублей в месяц и в «Профессиональной и научной деятельности» – 153 тысячи рублей.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Мурманск. В этом северном морском городе в отрасли «Рыболовство и сельское хозяйство» можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге занимают также рыбаки, но уже из Магадана, где в этой отрасли средние зарплаты дотягивают до 169 тысяч рублей. Еще в двух городах в первой десятке зарплаты в рыболовстве обеспечили второе место среди всех отраслей.

Петропавловск-Камчатский расположился на четвертом месте с максимальным результатом в 164 тысяч рублей в месяц в отрасли «Обрабатывающая промышленность». А отрасль «Рыболовство» в этом городе обеспечивает вторую среди отраслей города зарплату – 135 тысяч рублей в месяц.

Помимо четырех выше обозначенных лидеров в первую десятку также входят Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Красногорск. Таким образом, почти все лидеры – это два крупнейших города страны и северные города, связанные либо с добычей полезных ископаемых, либо специализирующиеся на рыболовстве.

Согласно исследованию, в 16 городах даже в «выигрышных» с точки зрения зарплат отраслях специалисты в большинстве своем не могут зарабатывать больше 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 11 городах получают менее 55 тысяч рублей. Последние места занимают Элиста, Нижний Тагил, Саранск, Йошкар-Ола и Стерлитамак.