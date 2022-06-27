56% сибиряков заявили о готовности развивать собственный бизнес

Почти каждый пятый житель СФО за последние 3-4 месяца принял решение начать собственный бизнес в сфере торговли, услуг, в строительстве и ремонте, а также в IT-услугах. Главным препятствием на пути частного предпринимательства наши земляки считают слишком большое количество проверок и контролирующих органов. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

По результатам исследования, только 9% сибиряков занимались и занимаются частным предпринимательством. Для сравнения - наибольшая доля частных предпринимателей - в Южном федеральном округе (13%), наименьшая - на Дальнем Востоке и Урале (по 6%). Еще 16% респондентов признались, что у них раньше был свой бизнес, но сейчас его нет. Три четверти опрошенных (76%) никогда не занимались бизнесом.

Из тех, у кого есть свой бизнес, 46% работают как индивидуальные предприниматели, 43% как самозанятые, 4% как общества с ограниченной ответственностью.

32% среди тех, кто имеет частный бизнес, работают в сфере торговли, 18% - в сфере услуг (салоны красоты, клининг, бытовые услуги), 7% занимаются строительством и ремонтом, по 4% - промышленным производством, IT-услугами, гостиничным и ресторанным бизнесом.

56% сибиряков заявили о готовности развивать собственное дело. При этом 19% из них уже предпринимают шаги по открытию своего бизнеса, 37% готовы попробовать стать предпринимателями в случае потери работы и доходов, а 2% уже имеют бизнес и готовы начать новое дело. 38% не готовы открыть бизнес в России ни при каких условиях. Еще у 4% есть свой бизнес и они не готовы завести новый.

Из тех, кто планируют завести свой бизнес, 30% намерены заниматься торговлей, 17% - работать в сфере услуг, по 12% - в строительстве, ремонте и услугах для населения (салоны красоты, ателье, клининг), 9% - в промышленном производстве, 6% - в IT-услугах, 5% готовы попробовать свои силы в медицинских услугах.

71% из тех, кто в принципе готов заняться бизнесом, пока не определились со сроками открытия своего дела. 11% - в пределах полугода, по 9% намерены сделать это, как только закончится спецоперация или в ближайшее время.

Среди главных препятствий для предпринимательства в России (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты из Сибири чаще всего называли слишком большое количество проверок и контролирующих органов (56%), трудности получения банковского кредита на развитие, еще 26% отметили трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям. Негативное отношение к бизнесу в обществе считают препятствием 16% опрошенных, а коррупцию и высокие налоги лишь 3%.

72% респондентов не поменяли своего отношения к идее заняться частным бизнесом за последние 4 месяца. Из них 40% не хотели и сейчас не хотят быть предпринимателями, а 32% либо уже имели бизнес, либо хотели его начать, и сейчас думают так же. 18% до начала спецоперации не хотели иметь свой бизнес, а сейчас хотят. 10%, наоборот, раньше хотели, а сейчас потеряли желание стать предпринимателями.