Правительство расширило программу «Дальневосточная ипотека»

Теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

– Их возраст и семейное положение не будут учитываться при оформлении кредита, – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Сейчас льготной программой воспользовались свыше 40 тыс. чел. Раньше кредит могли получить только местные жители.