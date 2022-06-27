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Правительство расширило программу «Дальневосточная ипотека»

Теперь взять кредит по ставке до 2% на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет.

– Их возраст и семейное положение не будут учитываться при оформлении кредита, – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Сейчас льготной программой воспользовались свыше 40 тыс. чел.  Раньше кредит могли получить только местные жители.  

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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